O’brien kërkon Kurtit hapa të menjëhershëm drejt asociacionit: Duhet të zbatohen marrëveshjet

O’brien në një postim në rrjetin social “X” ka thënë se i ka kërkuar Kurtit hapa të menjëhershëm drejt asociacionit.

Ai ka shkruar se kemi nevojë të zbatohen marrëveshjet e ndërmjetësuara nga BE-ja.

“SHBA mbështet rrugën e Kosovës drejt integrimeve euroatlantike. Për të ecur përpara, ne kemi nevojë për zbatimin e zotimeve të ndërmjetësuara nga BE-ja, duke përfshirë përparimin urgjent në Asociacionin e Komunave me shumicë serbe. Kam diskutuar hapat pozitivë të nevojshëm me kryeministrin e Kosovës Kurti sot”, ka shkruar O’brien.

Postimi i plotë:

🇺🇸supports Kosovo’s path to Euro-Atlantic integration. To move forward, we need implementation of EU-facilitated Dialogue commitments, including urgent progress on the Association of Serb-majority Municipalities. I discussed the positive steps needed with Kosovan PM Kurti today. pic.twitter.com/aCXTVssVFD

— Assistant Secretary Jim O’Brien (@StateEUR) April 24, 2024