Obelisku, UÇK-ja do të shndrisë edhe nga Blinaja

Në një kodër të Blinajës, në komunën e Lipjanit, është përuruar ngritja e obeliskut për ndriçimin e tri shkronjave të arta “UÇK”. Vendosja e këtyre shkronjave në kodrën e Blinajës synon që simboli i UÇK-së dhe kujtimi për luftën e saj të shihen nga një pjesë sa më e madhe e territorit përreth. Projekti është…

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25/08/2026 22:01

Në një kodër të Blinajës, në komunën e Lipjanit, është përuruar ngritja e obeliskut për ndriçimin e tri shkronjave të arta “UÇK”.

Vendosja e këtyre shkronjave në kodrën e Blinajës synon që simboli i UÇK-së dhe kujtimi për luftën e saj të shihen nga një pjesë sa më e madhe e territorit përreth.

Projekti është finalizuar pas 3 muajsh punë.

Kësilloj obelisku janë vendosur edhe në vende të tjera të Kosovës.

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