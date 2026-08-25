Obelisku, UÇK-ja do të shndrisë edhe nga Blinaja
Në një kodër të Blinajës, në komunën e Lipjanit, është përuruar ngritja e obeliskut për ndriçimin e tri shkronjave të arta “UÇK”. Vendosja e këtyre shkronjave në kodrën e Blinajës synon që simboli i UÇK-së dhe kujtimi për luftën e saj të shihen nga një pjesë sa më e madhe e territorit përreth. Projekti është…
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Në një kodër të Blinajës, në komunën e Lipjanit, është përuruar ngritja e obeliskut për ndriçimin e tri shkronjave të arta “UÇK”.
Vendosja e këtyre shkronjave në kodrën e Blinajës synon që simboli i UÇK-së dhe kujtimi për luftën e saj të shihen nga një pjesë sa më e madhe e territorit përreth.
Projekti është finalizuar pas 3 muajsh punë.
Kësilloj obelisku janë vendosur edhe në vende të tjera të Kosovës.