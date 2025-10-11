“O sa mirë me qenë shqiptar” jehon në zhveshtoren kuqezi pas fitores ndaj Serbisë (VIDEO)
Pas fitores historike të Shqipërisë ndaj Serbisë me rezultat 0:1 në stadiumin “Dubočica” në Leskovac, atmosfera në zhveshtoren e Kombëtares shqiptare ishte e zjarrtë.
Lojtarët dhe stafi teknik festuan me entuziazëm të madh, duke kënduar në kor këngën tashmë simbolike të krenarisë kombëtare: “O sa mirë me qenë shqiptar, o hej o hej”. Pamjet tregojnë një atmosferë të mbushur me emocione, krenari dhe gëzim të jashtëzakonshëm, transmeton lajmi.net.
Goli i vetëm i ndeshjes u shënua nga Rey Manaj në minutën e fundit të pjesës së parë, duke i dhënë Shqipërisë tri pikë të arta në garën për kualifikim në Botërorin 2026.
Pas kësaj fitoreje, Shqipëria renditet e dyta në grupin K me 11 pikë, katër më shumë se Serbia, që ka një ndeshje më pak. Në krye të grupit qëndron Anglia me 15 pikë nga pesë ndeshje.
Festat e lojtarëve kuqezi në dhomat e zhveshjes janë pasqyra më e mirë e emocionit që përjetoi mbarë kombi shqiptar pas këtij triumfi të madh në një përballje të ngarkuar me simbolikë sportive dhe historike./lajmi.net/