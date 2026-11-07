“O Përparim Ramës Zoti ia ka dhanë…” – Kryetari i Prishtinës vallëzon me të moshuarit nën ritmet e defit
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, është shfaqur në një atmosferë ndryshe nga aktivitetet e tij të zakonshme zyrtare. Rama, së bashku me stafin e Drejtorisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale, ka vallëzuar me të moshuarit nën ritmet e defit, raporton lajmi.net. Nën tingujt e këngës “O Përparim Ramës Zoti ia ka dhanë…”, kryetari dhe të…
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Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, është shfaqur në një atmosferë ndryshe nga aktivitetet e tij të zakonshme zyrtare.
Rama, së bashku me stafin e Drejtorisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale, ka vallëzuar me të moshuarit nën ritmet e defit, raporton lajmi.net.
Nën tingujt e këngës “O Përparim Ramës Zoti ia ka dhanë…”, kryetari dhe të pranishmit kanë shijuar momente festive.