“O Përparim Ramës Zoti ia ka dhanë…” – Kryetari i Prishtinës vallëzon me të moshuarit nën ritmet e defit

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, është shfaqur në një atmosferë ndryshe nga aktivitetet e tij të zakonshme zyrtare. Rama, së bashku me stafin e Drejtorisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale, ka vallëzuar me të moshuarit nën ritmet e defit, raporton lajmi.net. Nën tingujt e këngës “O Përparim Ramës Zoti ia ka dhanë…”, kryetari dhe të…

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07/11/2026 14:42

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, është shfaqur në një atmosferë ndryshe nga aktivitetet e tij të zakonshme zyrtare.

Rama, së bashku me stafin e Drejtorisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale, ka vallëzuar me të moshuarit nën ritmet e defit, raporton lajmi.net.

Nën tingujt e këngës “O Përparim Ramës Zoti ia ka dhanë…”, kryetari dhe të pranishmit kanë shijuar momente festive.

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