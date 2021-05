“O çfarë bëra, më vdektë goca!” – Tronditja e Marjus Demës pas vrasjes së shokut

Ndaj tij prokuroria do të kërkojë “Arrest me burg” ndërsa do të kërkohet arrest shtëpie për shokët e tjerë Blerim Hoti, Erlin Peka. Xhuliano Koçi dhe Frenkli Myftari si dhe “Detyrim me paraqitje” për Eder Pjetra dhe Marjus Halili.

Ora News siguron dosjen që prokuroria ka dorëzuar në gjykatë, ku zbulohen dhe detaje nga vrasja që tronditi Tiranën.

Një nga dëshmitë është e një pronari servisi në atë lagje.

Ai ka dëshmuar se para se të mbyllte servisin e kishte marrë një person në telefon dhe I ka thënë: Plasi arma tek “shtëpia e bardhë”

“Sapo kishte dalë kishte parë disa djem që largoheshin në drejtime të ndryshime.

Mariusi ishte shtrirë dhe po qante e bërtiste po fliste përcart, fillimisht mendova mos ishte plagosur ky. E kishte kapur në krahë por fliste përçart “O çfarë bëra, më vdektë goca” dhe fliste në telefon. Kishin dalë dhe banorë të lagjes pasi ishte krijuar një situatë alarmante “ ka dëshmuar ai në prokurori, shkruhet në dokumentin e siguruar nga gazetarja e Ora News, Keti Banushi.