“NZZ”: Perëndimi shtyn Ballkanin në duart e Rusisë, Kinës dhe Turqisë

Bashkimi Evropian më nuk ofron perspektivën e bindshme për zgjerimin e Ballkanit. Kjo zvogëlon ndikimin e Perëndimit kurse forcon pjesëmarrjen e shteteve tjera, shkruan e përditshmja zvicerane “Neue Zurcher Zeitung”, transmeton lajmi.net.

“Vetëm një javë pasi Bashkimi Evropian për shkak të vetos së Francës refuzoi fillimin e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, kryeministrja e Serbisë, Ana Bërnabiq në Moskë nënshkroi marrëveshjen mes Serbisë dhe Unionit Ekonomik të Euroazisë për tregëti të lirë”, shkruan “NZZ”.

E përditshmja zvicerane e përmend këtë fakt në fillim të analizës së publikuar për ndikimin e dobësuar të BE-së në Ballkan dhe pjesëmarrjes më të madhe të Rusisë, Kinës dhe Turqisë në rajon.

Autori i tekstit, Folker Pabst ka konstatuar se nuk ka dyshim se “BE dhe Perëndimi janë duke humbur besimin dhe mundësinë e ndikimit në Ballkan” dhe se me këtë është hapur rrugë për ndikim më të madh nga Rusia, Kina dhe Turqia.

“NZZ” përkujton se Rusia është mbi të gjitha më e popullarizuar tek ortodoksët dhe ajo paraqitet si “mbrojtëse e vlerave konzervative dhe kundërshtare shumëvjeçare e Perëndimit”.

Kurse, Turqia është e lidhur me myslimanët sa që kompania Turkish Airlines ka lidhje më të mira me rajonin se cilado kompani vjetër e linjave ajrore dhe se Kina merr pjesë kryesisht si investitor, transmeton lajmi.net.

“Ndikimi i forcuar i atyre shteteve brenda vetes fsheh rrezikun real ndaj Ballkanit. Moska lufton kundër forcimit të ndikimit të perëndimit në atë rajon, sidomos ndikimit nga NATO. Rusia është e vendosur mirë për të instrumentalizuar linjat ndarëse historike dhe paqëndrueshmërinë në rajon.

Në një farë kuptimi, Ankaraja po eksporton konceptin e saj për sundimin e ligjit dhe po kërkon gjithnjë e më shumë ndihmë në ndjekjen penale të kundërshtarëve të qeverisë së saj.

Projektet kryesore të financuara nga Kina, të cilat shpesh ndihmohen nga korrupsioni, kanë potencialin për të minuar sundimin e ligjit”, shkruan më tej “NZZ”.

Megjithatë, autori i analizës së publikuar nga “NZZ” nuk beson që vendet e Ballkanit ka të ngjarë të kthehen në Moskë ose Ankara, duke vënë në dukje se tregtia e tyre e jashtme me Rusinë është vetëm gjashtë përqind, ndërsa tregtia me Bashkimin Evropian është 73.5 përqind: që pjesa dërrmuese e popullsisë aspirojnë për një mënyrë jetese perëndimore, shihet gjithashtu në faktin se njerëzit nga këto vende po lëvizin në Perëndim, e jo në Rusi; që edhe në Serbi, e prirur tradicionalisht në Rusi është 45 përqind e popullsisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian, dhe vetëm 17 përqind për anëtarësim në Bashkimin Euroaziatik ku mbizotëron Rusia, transmeton lajmi.net.

Gazeta zvicerane tregon gjithashtu se Moska, Ankaraja dhe Pekini nuk veprojnë së bashku por kanë interesa të ndryshme në Ballkan.

“Por, megjithëse nuk përballet me konkurrencë serioze nga Lindja, Perëndimi po humbet në Ballkan, dhe bashkë me të ato pjesë të popullatës lokale që do të donin të modernizonin dhe demokratizonin vendet e tyre. Për të ardhmen, do të jetë edhe më e vështirë të avancohen vlera të tilla si sundimi i ligjit, demokracia dhe një ekonomi liberale e tregut, dhe kështu të kontribuoni në stabilizimin afatgjatë të rajonit më të prirur ndaj konflikteve evropiane”. /Lajmi.net/