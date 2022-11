Nurellari: Skandal i jashtëzakonshëm, Roja e Nderit e FSK-së nderon një pllakë dedikuar ushtarëve serbë

Nurellari thotë se FSK nderoi ata ushtarë që kanë bërë krimet më masive ndaj civilëve shqiptarë gjatë pushtimit të Kosovës dhe luftërave Ballkanike të cilat tronditën faktikisht gjithë botën e qytetëruar për nga mizoria.

“Roja e Nderit e FSK-së ka shkuar dhe ka nderuar një pllakë dedikuar ushtarëve serbë të vrarë gjatë luftërave të viteve 1912-18. Pra kanë nderuar ata ushtarë që kanë bërë krimet më masive ndaj civilëve shqiptarë gjatë pushtimit të Kosovës dhe luftërave Ballkanike të cilat tronditën faktikisht gjithë botën e qytetëruar për nga mizoria”.

“Ky është një skandal i jashtëzakonshëm që poshtëron kujtimin e dhjetëra mijëra paraardhësve tanë civilë të pafajshëm që u shfarosën nga ushtarët serbë që nderon ai lapidar”.

“Për të kuptuar përmasat e gjenocidit ndaj shqiptarëve mjafton të lexohet raporti i atëhershëm i fondacionit Carnegie ose reportazhi i Leon Trockit, botuar në gazetën ruse “Kievskaja Misl” dhe shkruajtur si dëshmitar nga vend-ngjarja”, ka shkruar Nurellari.

Pllakata e vendosur në Lagjen “Arbëria” të Prishtinës kujton ushtarët e vrarë gjatë luftërave të viteve 1912-18.

11 nëntori shënon vendosjen e armëpushimit të vitit 1918 dhe fundin e Luftës së Parë Botërore, e kjo datë, u kremtua me ceremoni zyrtare si nga Franca, ashtu edhe nga Gjermania.

Një ngjarje përkujtuese është mbajtur edhe në Prishtinë nga ambasada franceze, në bashkëpunim me misionin diplomatik gjerman në kryeqytetin e Kosovës.

Ambasadori gjerman, Jorn Rohde përmes një postimi tha se “së bashku me ambasadorin francez shënuam armëpushimin e 11 nëntorit 1918 për të nderuar të gjithë ata që vdiqën për vendet tona në konfliktet dhe luftërat e kaluara”, duke postuar edhe foto ku shihet prania e gardës së Nderit të FSK-së.

Together with Ambassador @Olivier_Guerot today at 11.00 we marked the Armistice of November 11, 1918 to pay tribute to all those who died for our countries in past and current conflicts and wars. pic.twitter.com/9EHIwXYFhY

On the occasion of the #ArmisticeDay commemorations intl’ diplomats in #Priština #Kosovo paid respect to the fallen soldiers. The largest plaque says: “Here lie remains of the fallen Serbian 🇷🇸 soldiers who died in wars 1912-1918”. Beside is a French🇫🇷 and a German 🇩🇪plaque too. pic.twitter.com/Zh31DjoYGt

— Dečani Monastery (@DecaniMonastery) November 13, 2022