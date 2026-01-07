Numërohen mbi 85 për qind e votave me postë, VV qëndron e para

Lajme

07/01/2026 16:43

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po vazhdon procesin e numërimit të pjesës së dytë të fletëvotimeve që i përkasin votimit nga diaspora.

Sipas të dhënave më të fundit të publikuara nga KQZ-ja, deri tani janë numëruar 85.52 për qind e votave të dërguara me postë, raporton lajmi.net

Nga rezultatet e deritanishme, Lëvizja Vetëvendosje kryeson bindshëm me 73.01 për qind të votave, pasuar nga LDK me 10.15 për qind, PDK me 8.73 për qind dhe AAK me 3.96 për qind./Lajmi.net/

