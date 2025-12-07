Nuk u ndalua në pikën e kontrollit, policia e Cyrihut arreston një kosovar
Një 39-vjeçar nga Kosova kaloi pa ndaluar një pikë kontrolli të policisë në autostradën A15 pranë Volketswil, Cyrih, në orët e para të së shtunës.
Sipas mediave zvicërane, ai u ndalua dhe u arrestua pak më vonë.
Policia kantonale e Cyrihut kreu kontrolle në rreth 220 automjete, si dhe në shoferët dhe pasagjerët e tyre. Një shofer u përpoq t’i shmangej kontrollit.
Shoferi, një 39-vjeçar kosovar, injoroi sinjalin e policisë për të ndaluar dhe iku me shpejtësi nëpërmjet daljes Volketswil.
Një patrullë policie e vuri re makinën në një rrugë malore, pas një ndjekjeje të shkurtër.
Ndërsa policia po afrohej, dy personat që ndodheshin në automjet ikën në këmbë. Sipas policisë, shoferi hoqi dorë nga përpjekja e tij pak më vonë dhe u dorëzua. Pasagjeri i tij ishte ende në arrati.
Shoferi i është dorëzuar zyrës së prokurorit publik me dyshimin për shkelje të Ligjit për të Huajt dhe Integrimin.