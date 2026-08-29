Nuk u mbijetoi plagëve nga aksidenti, vdes i riu nga Klina
Ka ndërruar jetë Bajram Arfiaj nga fshati Shtupel i Klinës, rreth dy javë pasi ishte përfshirë në një aksident trafiku në fshatin Jashanicë. Pavarësisht trajtimit mjekësor, i riu nuk ka arritur t’u mbijetojë plagëve të marra në aksident. Lajmin për vdekjen e tij e kanë bërë të ditur familjarët përmes njoftimeve në rrjetet sociale. Ndarja…
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Ka ndërruar jetë Bajram Arfiaj nga fshati Shtupel i Klinës, rreth dy javë pasi ishte përfshirë në një aksident trafiku në fshatin Jashanicë.
Pavarësisht trajtimit mjekësor, i riu nuk ka arritur t’u mbijetojë plagëve të marra në aksident.
Lajmin për vdekjen e tij e kanë bërë të ditur familjarët përmes njoftimeve në rrjetet sociale.
Ndarja e tij nga jeta ka shkaktuar dhimbje të madhe te familjarët, miqtë dhe të afërmit.