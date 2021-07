Nuk respektuan rregullat e komunikacionit, dënohen rreth 2 mijë shoferë

Policia gjithashtu ka njoftuar se në 24 orët e fundit kanë ndodhur 76 aksidente trafiku, 32 me persona të lënduar kurse 44 raportohet të kenë qenë me dëme materiale.

Po ashtu, Policia ka shqiptuar edhe 21 tiketa në bazë të ligjit COVID-19.

Të enjten, janë arrestuar edhe 15 persona, kurse 1 është dërguar në mbajtje.

Ndryshe, Policia e Kosovës ka njoftuar se do të shtojnë aktivitetet e kontrollit, me theks të veçantë për pjesëmarrësit në trafik të cilët drejtojnë automjetet nën ndikim të alkoolit.

Policia në njoftimin e bërë për media thotë se, gjatë periudhës së fundit kohore, që nga fillimi i muajit korrik 2021, gjendja në komunikacion, karakterizohet me një numër të shtuar të aksidenteve në trafik me persona të lënduar, dëme materiale si dhe me pasoja fatale.

“Përmes kësaj kumtese, njoftojmë të gjithë pjesëmarrësit në trafik, se do të shtojmë aktivitetet e kontrollit, me theks të veçantë për pjesëmarrësit në trafik të cilët drejtojnë automjetet nën ndikim të alkoolit. Lidhur me këtë, apelojmë tek të gjithë pjesëmarrësit në trafik që të përmbahen rregullave ligjore, dhe të mos vënë veten dhe të tjerët në rrezik”, thuhej në njoftim.