“Nuk ke nevojë me ma dhënë, e kam gruan time”, sërish debat mes Labit dhe Fjollës

25/12/2025 18:15

Sërish është zhvilluar një debat mes dy banorëve të BBVK-së, Labinot Rexhës dhe Fjolla Morinës.

Gjatë këtij debate, një fjali që e tha Fjolla, Labi e mori në një kuptim tjetër.

“Unë jam grua dhe qysh të lypësh ta ka jap”, u shpreh ajo.

“Jo, nuk ke nevojë me ma dhënë, se unë e kam gruan time me ma dhënë”, u përgjigj Fjolla.

