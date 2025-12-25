“Nuk ke nevojë me ma dhënë, e kam gruan time”, sërish debat mes Labit dhe Fjollës
Sërish është zhvilluar një debat mes dy banorëve të BBVK-së, Labinot Rexhës dhe Fjolla Morinës. Gjatë këtij debate, një fjali që e tha Fjolla, Labi e mori në një kuptim tjetër. “Unë jam grua dhe qysh të lypësh ta ka jap”, u shpreh ajo. “Jo, nuk ke nevojë me ma dhënë, se unë e kam…
ShowBiz
Sërish është zhvilluar një debat mes dy banorëve të BBVK-së, Labinot Rexhës dhe Fjolla Morinës.
Gjatë këtij debate, një fjali që e tha Fjolla, Labi e mori në një kuptim tjetër.
“Unë jam grua dhe qysh të lypësh ta ka jap”, u shpreh ajo.
“Jo, nuk ke nevojë me ma dhënë, se unë e kam gruan time me ma dhënë”, u përgjigj Fjolla.