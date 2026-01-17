“Nuk kam pas nevojë për me dal në qaso klipe” – Ludo i i flet Elijonës për Klodin, ajo shpërthen në lot

Gjatë një debati me Ludon, Elijona ka shpërthyer në lot. Ludo pyeti Elijonën nëse ende ndjen për Klodin. “Për mu vlen se unë jam kanë e sinqertë. Thjesht nuk kam pas nevojë për me dal në qaso klipe. Se unë në Prime kam dal edhe për tjera sene”, tha Elijona. Ishte Ludo ai që i…

ShowBiz

17/01/2026 17:05

Gjatë një debati me Ludon, Elijona ka shpërthyer në lot.

Ludo pyeti Elijonën nëse ende ndjen për Klodin.

YouTube player

“Për mu vlen se unë jam kanë e sinqertë. Thjesht nuk kam pas nevojë për me dal në qaso klipe. Se unë në Prime kam dal edhe për tjera sene”, tha Elijona.

Ishte Ludo ai që i tha Benitës se ajo është aty për Klodin sa herë që do ai, dhe pas kësaj, Elijona shpërtheu në lot dhe u largua nga dhoma e ndejës.

