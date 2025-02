Nuk ka vazhdimësi për Man Utd – ‘Djajtë e Kuq’ mposhten nga Crystal Palace në shtëpi

Rastin e parë serioz në këtë takim e pati Kobbie Mainoo, i cili në minutën e shtatë bëri një gjuajtje të fortë e cila u ndal nga shtylla e majtë.

Kërcënimi i parë nga mysafirët erdhi në minutën e 10-të përmes Daniel Munoz, i cili ishte afër që të shënonte me kokë.

‘Djajtë e Kuq’ ishin me fat kur në minutën e 39-të gjuajtja e sulmuesit Jean Philippe Mateta shkoi pak centimetra larg shtyllës së djathtë të Andre Onanas.

⏸️ Plenty of action but no goals in the opening half.#MUFC || #MUNCRY

— Manchester United (@ManUtd) February 2, 2025