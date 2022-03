“Nuk hyjmë në luftë kundër Rusisë” – Tony Blair ka disa kritika ndaj NATO-s

Ai ka thënë se përsëritja e deklaratës nga NATO-s se nuk do të angazhohet ushtarakisht kundër Rusisë është një “taktikë e çuditshme”, përcjell lajmi.net.

“Unë e kuptoj dhe pranoj se nuk ka mbështetje politike për ndonjë angazhim të drejtpërdrejtë ushtarak nga NATO-ja kundër Rusisë. Por ne duhet të jemi të qartë se çfarë po bën Putini. Po përdor dëshirën tonë të saktë për të mos provokuar përshkallëzim krahas gatishmërisë së tij për të përshkallëzuar si një mjet pazari kundër nesh. Kur ai kërcënon NATO-n, madje ngjall frikën e konfliktit bërthamor, në ndjekje të përpjekjes së tij për të rrëzuar me forcë presidentin e zgjedhur në mënyrë demokratike të një vendi paqësor dhe të bëjë luftë kundër popullit të saj. Ka diçka të papërshtatshme në sigurinë tonë të përsëritur ndaj tij se ne nuk do të reagojmë me force”, tha Blair në një postim të gjatë në uebsajtin e thinktank-ut të tij.

Tutje ai hedh pikëpyetjen se a është formë e duhur që Putinit t’i lejohet përparim në terren.

“Unë e pranoj arsyetimin pas qëndrimit tonë. Por supozoni se ai përdor armë kimike ose një armë bërthamore taktike, ose përpiqet të shkatërrojë Kievin siç bëri me Alepon në Siri, pa marrë parasysh humbjen e jetës civile – a është e arsyeshme t’i thuhet atij në përparoni se çfarëdo që ai të bëjë ushtarakisht, ne do të përjashtojmë çdo formë të përgjigjes ushtarake? Ndoshta ky është pozicioni ynë dhe ndoshta ky është pozicioni i duhur, por sinjalizimi i vazhdueshëm dhe heqja e dyshimit në mendjen e tij është një taktikë e çuditshme”, ka thënë Blair./Lajmi.net/