“Nuk e di pse është prekur” – Vitia komenton veten duke e përqeshur Përparim Ramën

Ish-ministri i shëndetësisë, dhe tani kandidati i VV-së për kryetar të Prishtinës, ka komentuar videon e publikuar duke ironizuar me Përparim Ramën, në lidhje me rrëzimin e stadiumit të Prishtinës.

Vitia ka thënë se ishte satirë e përdorur nga ai, dhe se nuk ka prit një reagim të tillë nga Rama, dhe LDK, shkruan Portali.info.

“Ne jemi në një luftë programesh, dhe natyrisht kur ka luftë programesh përveç prezantimit të programit tonë sidomos në balotazh kemi edhe diskutime, dhe kundër argumente për programet e kundër kandidatit, dhe kandidati i LDK-së nuk e dijë pse është dashur të preket, sepse jam menduar”.

“Ka qenë një satirë natyrisht, pro në asnjë moment nuk ka qenë ofendim dhe asnjë përqeshje ose përulje për të që mund të cilësohet si e tillë, sepse me shumë më ka shqetësuar kjo gjuha që jo vetëm nga kandidati i LDK-së, por edhe nga LDK-ja vetë, dhe nga disa persona me influencë në LDK prapë me disa goditje nën brez më kanë përqeshur dhe më kanë quajtur me emra të cilët nuk besoj se i shërbej kësaj fushate”, tha Vitia në Prime Time.

Nga Lidhja Demokratike e Kosovës e kanë quajtur “Hajgaregji” ish-ministin Vitia, ndërsa vetë Rama u përkujdes t’i lëshonte thumbat ndaj Vitisë, duke ia rikujtuar një akuzë të mëhershme se ky i fundit ia ka kopjuar projektin për Prishtinën.

Komuna e Prishtinë ka shkuar në balotazh, i cili do të zhvillohet mes Vitisë dhe Ramës të dielën.me 14 Nëntor, 4 javë pas raundit të parë.