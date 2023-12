Notat e lojtarëve: Hamidi zhgënjen te Ballkani, Enea Koliçi më i miri në fushë te kampionët e Kosovës

Rrugëtimi i Ballkanit në fazën e grupeve në Ligën e Konferencës ka përfunduar sonte në Kroaci, pas humbjes nga Dinamo Zagrebi, në ndeshjen vendimtare të xhiros së fundit të Grupit C.

Ballkani ka humbur 3:0 nga Dinamo Zagrebi, në stadiumin “Maksimir”, me tre golat e pësuar në 20 minutat e fundit të ndeshjes, shkruan lajmi.net.

Uebfaqja e specializuar e vlerësimeve, “SofaScore”, ka publikuar vlerësimet për futbollistët e dy skuadrave.

Lojtari më i vlerësuar te Ballkanit ishte portieri, Enea Koliçi me notën 7.2. Walid Hamidi u vlerësua me notën më të ulët 6.0.

Ndërkohë, futbollist me vlerësimin më të lart në fushë ishte sulmuesi i Dinamo Zagrebit, Bruno Petkoviq që u vlerësua me notën 8.8.



Kësisoj, nga Grupi C kualifikohen tutje Viktoria Plzen me 18 pikë dhe Dinamo Zagrebi me nëntë pikë. Ballkani është i fundit në grup me katër pikë, njëjtë sa Astana e treta./Lajmi.net/