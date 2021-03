Nora Istrefi realizon set fotografik me plot elegancë

E këtë e ka dëshmuar edhe me dukjen e radhës, shkruan lajmi.net.

Nora Istrefi ka postuar disa imazhe të reja duke treguar figurën e saj trupore dhe stilin që e karakterizon.

E veshur me një palë pantallona të gjerë e një triko të bardhë duke e shoqëruar me makijazh dhe flokët me volum, Nora arriti të marrë pëlqime dhe komente të shumta nga ndjekësit në Instagram.

Ndërkohë, dukjen e saj e kompletoi me një palë take ngjyrë të kuqe e cila sjelli disa poza ulur në një divan dhe disa tjera në këmbë.

Ndryshe, Nora Istrefi nuk ka publikuar ende ndonjë projekt muzikor për vitin 2021 i fundit i saj është bashkëpunimi me Butrint Imerin lansuar vitin e kaluar./Lajmi.net/