Nora Istrefi me fustan të zi, duket e zjarrtë në xhirimet e klipit të ri

Këngëtarja Istrefi po vjen me diçka të re.

Kësaj here Nora ka bërë gati ‘bombën’ e verës bashkë me dy kolegët e saj Gjikon dhe Melindën, shkruan lajmi.net.

Treshja ka disa ditë që në profilet e tyre në Instagram me anë të fotove të ndryshme kanë ndarë sekuenca nga projekti i tyre i ri i cili do të realizohet me videoklip, ku pritet të finalizohet shumë shpejt.

View this post on Instagram A post shared by Nora Istrefi (@noraistrefi)

Ndërkohë që Nora sonte ka sjellë disa imazhe në të cilat është shfaqë e zjarrtë ashtu siç di të jetë përherë ajo.

Veshur me një fustan të zi duke theksuar linjat trupore të tonifikuara mirë, Nora nuk shpëtoi pa marrë vëmendje, meqë rast u komentua shumë nga ndjekësit e saj./Lajmi.net/