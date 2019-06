Noizy ‘sulmon’ keq Olti Currin: Rob i dështum nga jeta

View this post on Instagram

@olticurri 😙 rob I deshtum nga jeta 😉 spo te them gay, se gay esht Elton John, pastaj eshte zgjedhja jote jo e imja, gjithsesi per studentat eshte me ulje firma @illyrianbloodline qe per 1 vit ka ber me shum seç do besh ti gjith jeten me fotot qe poston neper Instagram me marr 50€ 😃 peace and love bro 😚 te fala gjitha portaleve tani. Ps nuk isha aty me rreklamu firemen time, isha per te Formos nje kotrate, Por ti sdin cfar jan kontratat, se je blogger