Noel Clarke largohet nga kompania televizive pasi 20 gra e akuzuan atë për ngacmim seksual

Aktori, 45 vjeç, ka dhënë dorëheqjen si drejtor i Unstoppable Film and Television Limited dhe gjithashtu si një person me ‘kontroll të konsiderueshëm’ në krye të kompanisë pas skandalit, shkruan The Sun.

Ylli i Doctor Who gjithashtu ka lënë postimet e tij me një kompani tjetër të quajtur Crongton Knights, e cila ishte krijuar për të menaxhuar prodhimin e një drame të BBC me të njëjtin emër, transmeton lajmi.net.

Clarke gjithashtu ka ndarë rrugët me kompaninë e quajtur Diçka në Ajër, të cilën ai e krijoi në nëntor të vitit të kaluar para se të dilnin akuzat.

Ndërkohë javën e kaluar policia dha një përditësim mbi sasinë e grave që kanë bërë pretendime kundër Clarke.

Scotland Yard tha: “Një numër grash të tjera kanë dalë dhe kanë informuar policinë për incidente të tjera që kanë përfshirë mashkullin.

“Të gjitha incidentet aktualisht janë duke u vlerësuar nga oficerët. Për momentin nuk ka asnjë hetim penal”.

Noel Clarke, i martuar me make-up artisten Iris Da Silva, kërkoi falje pas ankesave fillestare, por mohon sjelljen e keqe seksuale.

Në fillim të këtij viti policia tha se kishte marrë “akuza për vepra seksuale” dhe apeloi që viktimat e tjera të mundshme të kontaktojnë. Yllit iu hoq Bafta pasi u akuzua për një sërë veprimesh, duke përfshirë ndarjen e fotografive dhe videove seksuale eksplicite pa pëlqimin./Lajmi.net/