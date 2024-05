Njohësit e politikës tregojnë se cilat janë dallimet e presidentes me qeverinë Mos-dakordimi për rrugën drejt anëtarësimit në Këshillin e Evropës ndërmjet Presidentes dhe Qeverisë, sipas analistëve politikë përpos që shpërfaq dallimet në këtë proces, ndërlidhet edhe me zgjedhjet e paralajmëruara. Tash kur po afrohen zgjedhjet e rregullta ose edhe të jashtëzakonshme, sipas tyre Kryeministri do të tentojë të sjellë në publik retorikë anti-asociacion, me qëllim përfitimin…