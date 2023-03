Njësia e Inteligjencës Financiare edhe më tutje me ushtrues detyre Tash e më shumë se një vit, pozita e njësisë së inteligjencës financiare, në kuadër të Ministrisë së Financave mbetet me ushtrues detyre. Kjo njësi që merret me parandalimin dhe luftimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit në nivel kombëtar, sipas shoqërisë civile duhet të ketë udhëheqës me mandat të plotë për funksionuar…