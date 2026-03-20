Njëri nga tre viktimat që vdiqën në vendin e punës në Vjenë varroset nesër
Ambasada e Kosovës në Vjenë ka njoftuar se janë përmbyllur të gjitha procedurat e nevojshme për kthimin në atdhe të tre shtetasve kosovarë që humbën jetën në një kantier ndërtimi në kryeqytetin austriak tri ditë më parë.
Sipas njoftimit të Ambasadës, në koordinim të ngushtë me familjarët dhe autoritetet kompetente austriake, trupat e pajetë të Asllan Musliut (49 vjeç), Istref Zekajt (46) dhe Pajtim Bajramit (36) janë nisur pasditen e sotme drejt Kosovës.
E Asllan Musliu pritet të varroset nesër në varrezat e qytetit të Prizrenit.
Sipas njoftimit, ceremonia e varrimit nis nga ora 15:00.