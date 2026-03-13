Një vit më parë – Hashim Thaçi takohet për herë të fundit me babanë në Kosovë

Sot bëhet një vit nga momenti kur ish-Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, u lirua përkohësisht nga paraburgimi i Dhomave të Specializuara në Hagë për të vizituar babanë e tij, Haxhi Thaçin, i cili ndodhej në gjendje të rëndë shëndetësore në spital. Vizita e Thaçit në Kosovë atëherë ishte e shkurtër dhe u realizua nën masa…

Lajme

13/03/2026 11:08

Sot bëhet një vit nga momenti kur ish-Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, u lirua përkohësisht nga paraburgimi i Dhomave të Specializuara në Hagë për të vizituar babanë e tij, Haxhi Thaçin, i cili ndodhej në gjendje të rëndë shëndetësore në spital.

Vizita e Thaçit në Kosovë atëherë ishte e shkurtër dhe u realizua nën masa të rrepta sigurie, ndërsa takimi me babanë e tij u konsiderua një moment i rëndë dhe emocional për familjen.

Vetëm disa ditë pas kësaj vizite, Haxhi Thaçi ndërroi jetë.

“Në spital të thashë lamtumirë, babë! Nga Haga të them, mirupafshim në parajsë!”, ishte mbishkrimi i kurorës që u dërgua nga Thaçi në ditën e varrimit të Haxhi Thaçit.

Ndërkohë, procesi gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Dhomat e Specializuara në Hagë ka përfunduar dhe tani janë në pritje të vendimit. Gjykata tashmë është tërhequr për të marrë vendimin përfundimtar, i cili pritet të shpallet në muajt në vijim.

Në Kosovë, pritja për këtë vendim shoqërohet me interes të madh publik, ndërsa shumë qytetarë dhe përfaqësues politikë kanë shprehur besimin e tyre në pafajësinë e ish-udhëheqësve të UÇK-së dhe në karakterin çlirimtar të luftës së saj.

Procesi në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së konsiderohet një nga çështjet më të rëndësishme gjyqësore që lidhen me periudhën e luftës në Kosovë, ndërsa vendimi i gjykatës pritet të ketë jehonë të gjerë politike dhe shoqërore në vend.

