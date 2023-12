Një tjetër lëndim për Dybalan

“La Joya” pati një fillim të shkëlqyeshëm në ndeshjen e sotme kundër Fiorentinës, duke dhënë asistimin nga pjesa e jashtme e këpucës së majtë për goditjen me kokë të Romelu Lukakut, shkruan lajmi.net.

Megjithatë, pas 22 minutash ai u lëndua në një dyluftim me Arthur Melo.

Reprezentuesi argjentinas tundi menjëherë kokën dhe i bëri shenjë stolit se kishte lënduar veten.

Dybala forced to come off with another potential injury pic.twitter.com/x4UKXvyEDL

— Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) December 10, 2023