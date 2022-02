Një rezerviste ukrainase mëson aftësi luftimi, të cilat shpreson të mos i përdorë kurrë

Tani Alisa është e shqetësuar se mund t’i duhet t’i përdorë ato aftësi në një luftë të vërtetë me Rusinë.

“Njerëzit vdesin, kjo është e tmerrshme. Akoma më keq është kur mendon jo vetëm për jetën tënde, por për jetën e një fëmije 7-vjeçar”, tha ajo në një intervistë për Reuters.

Grumbullimi i dhjetëra mijëra trupave nga Rusia pranë kufijve me Ukrainën ka ngjallur frikë në Ukrainë dhe në vendet perëndimore se ajo është e gatshme të pushtojë, diçka që Moska e mohon.

Alisa iu bashkua forcave të mbrojtjes territoriale një vit e gjysmë më parë. Ajo tha se ka parë dhjetëra të rinj që i bashkohen seancave stërvitore çdo të shtunë.

Ajo filloi këtë fundjavë siç bën shpesh, duke veshur veshjet e kamuflazhit, duke marrë një nga dy armët e saj të kalibrit të vogël që mban në shtëpi dhe duke shkuar në një terren stërvitor, një pyll pishe me duna rëre, një hekurudhë të vjetër dhe disa kantiere të braktisura.

Së bashku me dhjetëra vullnetarë të tjerë, kryesisht burra në fund të të 30-tave dhe të 40-ave me punë civile, ajo më pas kaloi shtatë orë ose me armën e saj në tokë ose në roje si pjesë e një patrulle të vogël të ngarkuar për të mbrojtur një ndërtesë betoni nga diversantët e armikut.

Ajo tha se fakti që ajo ka të paktën trajnime bazë është njëfarë rehatie.

“Nëse, Zoti na ruajt, fillon një luftë … unë di si të kaloj nga një pikë e pasigurt A në një pikë të sigurt B. Unë di si të ndihmoj Timurin, miqtë, fqinjët nëse ata kapen nga zjarri “, tha Alisa.

Alisa tha se i pëlqen të fitojë aftësi të reja që i kanë ndërtuar vetëbesimin dhe guximin e saj, por shpreson që të mos i duhet kurrë t’i përdorë ato.

“Ndjej zemërim, urrejtje dhe i kam anuluar planet. Është e gjitha surreale për mua dhe nuk e kuptoj se si mund të ndodhin gjëra të tilla marrëzi në një botë të qytetëruar në shekullin 21”, tha ajo.