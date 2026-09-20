Një person zhduket në Rahovec, Policia nis hetimet
Një person është raportuar i zhdukur në fshatin Hoçë e Madhe të Rahovecit. Rasti është raportuar më 18 shtator, rreth orës 18:00. Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, ankuesi ka deklaruar se babai i tij ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet vendndodhja e tij. “Ankuesi m/k raporton se babai i tij viktima m/k…
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Një person është raportuar i zhdukur në fshatin Hoçë e Madhe të Rahovecit.
Rasti është raportuar më 18 shtator, rreth orës 18:00.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, ankuesi ka deklaruar se babai i tij ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet vendndodhja e tij.
“Ankuesi m/k raporton se babai i tij viktima m/k ka dal nga shtëpia dhe nuk dihet vend ndodhja e tij”, thuhet në raport.
Policia ka bërë të ditur se rasti është nën hetime. /Lajmi.net/