Një person në Zveçan raporton se dikush në garazhin e tij vendosi letër kërcënuese në gjuhën serbe

24/02/2026 10:11

Një qytetar kosovar ka raportuar në Policia e Kosovës se persona të panjohur kanë vendosur një letër kërcënuese në gjuhën serbe në garazhin e tij.

Sipas raportit 24-orësh të Policisë, rasti ka ndodhur në Zveçan dhe është iniciuar si “Kanosje”.

“Rr. Nemanjina, Zveçan 22.02.2026-NN. Ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se gjatë natës, nga persona të panjohur, në garazhin e tij i është vendosur një letër kërcënuese në gjuhën serbe. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori. Rasti është nën hetime”, njofton Policia.

 

