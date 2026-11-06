Një person gjendet pa shenja jete në Prishtinë, policia nis hetimet

Një person është gjetur pa shenja jete të premten mbrëma në Prishtinë. Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana. Ai ka bërë të ditur se informata për rastin është pranuar rreth orës 20:00, ndërsa vdekja e personit është konstatuar nga ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes. Policia,…

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06/11/2026 22:51

Një person është gjetur pa shenja jete të premten mbrëma në Prishtinë.

Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana.

Ai ka bërë të ditur se informata për rastin është pranuar rreth orës 20:00, ndërsa vdekja e personit është konstatuar nga ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes.

Policia, në koordinim me prokurorin e shtetit, ka nisur hetimet për të sqaruar rrethanat e vdekjes.

Ndërkohë, janë duke u ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore dhe ekzaminimet e nevojshme për zbardhjen e plotë të rastit.

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