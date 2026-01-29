Një muaj paraburgim për 15 komisionerët e arrestuar dje në Malishevë
Gjykata Themelore në Gjakovë, ka njoftuar se ka caktuar masën e paraburgimit ndaj 15 personave të arrestuar dje në Malishevë.
Ata dyshohen se në bashkëkryerje, kanë kryer veprën penale të falsifikimit të rezultateve të votimit, shkruan lajmi.net.
“Sipas kërkesës së Prokurorisë, ekziston dyshimi i bazuar se të pandehurit, në cilësinë e kryesuesve të komisioneve për numërimin e votave, me autorizime të marra nga KQZ, në Qendrën Komunale të Numërimit në Malishevë, e vendosur në palestrën e sporteve “Habib Zogaj”, me veprime të kundërligjshme kanë ndërhyrë në procesin e votimit, duke falsifikuar rezultatet e tij, me ç’rast kanë cenuar integritetin e procesit zgjedhor dhe vullnetin e lirë të votuesve”, ka njoftuar Gjykata Themelore në Gjakovë.
Gjyqtari i procedurës paraprake, Sulltan Dobraj, ka vlerësuar se janë përmbushur kushtet ligjore për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurve, pasi ekziston rreziku real që, nëse gjenden në liri, të njëjtit mund të ndikojnë në dëshmitarë dhe të pengojnë rrjedhën e procedurës penale, duke pasur parasysh se bëhet fjalë për një vepër penale me peshë të rëndë.
“Me këtë vendim, të pandehurit do të mbahen në paraburgim në kohëzgjatje prej një (1) muaji, kohë kjo që do të llogaritet nga dita e arrestimit të tyre e deri me 28 shkurt 2026. Palët kanë të drejtë ankese ndaj këtij vendimi në Gjykatën e Apelit të Kosovës, brenda afatit ligjor”, thuhet në komunikatë. /Lajmi.net/