Një jetë e humbur dhe 27 të lënduar – bilanci i fundit nga aksidentet në Kosovë
Një person ka humbur jetën dhe 27 të tjerë janë lënduar në dhjetëra aksidente që kanë ndodhur brenda 24 orëve në Kosovë.
Sipas raportit policor, poashtu janë shënuar edhe 29 raste të aksidenteve me dëme materiale.
Derisa, 13 persona janë arrestuar, katër janë dërguar në mbajtje, kurse një në vuajtje të dënimit.
Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe janë shqiptuar edhe 2291 gjoba trafiku.