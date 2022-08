Një i vdekur dhe mbi 600 raste të reja me COVID-19 në Kosovë Ministria e Shëndetësisë ka publikuar raportin 24-orësh të COVID-19. Sipas njoftimit, gjatë 24 orëve të fundit një person i infektuar ka ndërruar jetë, shkruan lajmi.net. Gjatë kësaj kohe, në Kosovë janë regjistruar 618 raste të reja me koronavirus, ndërsa janë shëruar 1 mijë e 331 persona. Numri i rasteve aktive me COVID-19 në Kosovë aktualisht…