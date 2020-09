Një hënë e re e vogël është zbuluar për tokën

Është një objekt misterioz në hapësirë, që hap rrugën drejt tokës. Siç është raportuar, ai nuk posedon ndonjë kërcënim për planetin tokë dhe ndoshta do të bllokohet në orbitën e tokës dhe do të formojë një mini-hënë të re, transmeton lajmi.net.

ScienceAlert raporton se nëse ky objekt misterioz (i quajtur 2020 SO nga studiuesit), hyn në orbitën e tokës, ajo do të jetë mini-hëna e tretë që konfirmohet të bashkohet me orbitën e tokës.

Megjithëse ka prova se mund të ketë më shumë se të jesh vetëm asteroid, 2020 SO klasifikohet zyrtarisht si një asteroid.

Shkencëtarët i thanë ScienceAlert se ekziston një probabilitet i madh që 2020 SO të jetë në të vërtetë një fazë e hedhur e një rakete që u përdor për të lëshuar anije hënore Surveyor 2, një mision i dështuar në 1966.

Ata më tej shtojnë se objekti duket si madhësia e duhur dhe po udhëton shumë më ngadalë sesa shpejtësia e një asteroidi. /Lajmi.net/