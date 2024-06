“Një helikopter me oficerë të NATO-së erdhën me na e uru fitoren” – Agim Çeku tregon momentin kur e kuptuan se kanë fituar luftën

Ish-komandanti i Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së, Agim Çeku, ka rrëfyer në Frontal në T7 se si e kuptoi ushtria guerrile se e fitoi luftën dhe se vendi u çlirua.

“Ne kemi qenë në mbramje pa rrymë, me agregatë. Në momentin që është nënshkru ne jemi çu në kambë edhe ia kemi uru njani tjetrit. Serbët cdo humbje e festojnë si fitore. Ne ishim në Berishë të rrethum prej tyre. I kemi dëgju tu gjujtë e tu djegë shtëpi të shqiptarëve. Menduam që po na sulmojnë e në fakt ata po festonin”, tregoi Çeku.

Çeku tregoi se si një helikopter me oficerë të NATO-s kishin ardhur për t’i uruar.

“Na thanë që afër shtabit me rregullu një vend ku ka me zbrit një helikopter që kanë me zbritë disa oficerë të NATO-së me na e uru fitoren. Kur majori britanez ma ka dhënë dorën ma ka uru ‘urime liria’. Unë atij ‘faleminderit’. Aty e kam kuptu që misioni im ka përfundu”, tha Çeku.