Një hap i ri në raportet Tiranë-Beograd, arrihet marrëveshja për hapjen e konsullatave në Shkodër dhe Bujanoc
Serbia dhe Shqipëria kanë arritur një marrëveshje në parim për hapjen e konsullatave në Shkodër dhe Bujanoc. Lajmi është bërë i ditur nga ministri i Jashtëm i Serbisë, Marko Gjuriq, i cili tha se dakordësia është arritur gjatë takimit me homologun e tij shqiptar, Ferit Hoxha. Në një intervistë për Radio Beogradin, Gjuriq deklaroi se…
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Serbia dhe Shqipëria kanë arritur një marrëveshje në parim për hapjen e konsullatave në Shkodër dhe Bujanoc.
Lajmi është bërë i ditur nga ministri i Jashtëm i Serbisë, Marko Gjuriq, i cili tha se dakordësia është arritur gjatë takimit me homologun e tij shqiptar, Ferit Hoxha.
Në një intervistë për Radio Beogradin, Gjuriq deklaroi se hapja e këtyre konsullatave do të jetë një hap në drejtim të forcimit të marrëdhënieve mes dy vendeve.
“Më gëzon fakti që pata bisedime të mira me ministrin e ri të Jashtëm të Shqipërisë, Ferit Hoxha, me të cilin arritëm një marrëveshje në parim për hapjen e konsullatave të dy vendeve në Shkodër dhe Bujanoc”, tha Gjuriq.
Duke folur për procesin e integrimit evropian, ministri serb u shpreh se Serbia ka përshpejtuar zbatimin e reformave të lidhura me agjendën e Bashkimit Evropian, duke theksuar se anëtarësimi në BE mbetet një interes kombëtar i Beogradit.
Sipas tij, pjesa më e madhe e shkëmbimeve ekonomike të Serbisë zhvillohet me vendet e Bashkimit Evropian dhe rajonit, ndaj, siç tha ai, është e rëndësishme që Serbia të jetë pjesë e proceseve vendimmarrëse evropiane.
Gjuriq foli edhe për marrëdhëniet me Çekinë, duke e cilësuar atë një partner të rëndësishëm për Serbinë në Evropën Qendrore.
Ai tha se gjatë vizitës në Pragë ka zhvilluar bisedime me ministrin e Jashtëm çek, Petr Maçenka, i cili, sipas tij, ka deklaruar se njohja e Kosovës nga qeveritë e mëparshme çeke ishte bërë nën presion.
Sa i përket Kosovës, Gjuriq pretendoi se qeveria e kryeministrit Albin Kurti është duke u izoluar gjithnjë e më shumë në arenën ndërkombëtare.
“Sa më shumë që regjimi i Kurtit përdor dhunë ndaj serbëve dhe ndaj atyre që mendojnë ndryshe, aq më i izoluar bëhet në bashkësinë ndërkombëtare. Kjo është në favorin tonë”, u shpreh ai.
Duke komentuar çështjen e ndërtesës së ish-Generalishtabit në Beograd, ministri serb mbrojti ministrin e Kulturës, Nikola Selakoviq, duke thënë se ai ka vepruar në përputhje me ligjin dhe në interes të shtetit.
Ai i cilësoi akuzat ndaj tij dhe zyrtarëve të tjerë si një fushatë kundër interesave shtetërore dhe kombëtare të Serbisë.