Një gol fantastik shënohet në derbin Dortmund – Leipzig, Can godet fuqishëm nga distanca

Golin e parë në këtë mbrëmje e shënoi kapiteni gjerman, Marco Reus në minutën e 20’të nga pika e bardhë e penalltisë, shkruan Lajmi.net

Kurse golin e dytë e shënoi Emre Can, mesfushori gjerman. 29-vjeçari shënoi një gol tejet të bukur nga distanca për rezultatin 2 me 0.

EMRE CAN WITH A POWERFUL SPIKED GOAL FROM DISTANCE!!!pic.twitter.com/bcZESYIe7M

— Football Report (@FootballReprt) March 3, 2023