Një banor i verbër hyn në shtëpinë e Big Brother VIP Albania

ShowBiz

23/12/2025 22:45

Për herë të parë në historinë e Big Brother të Shqipërisë ka hyrë një banor me nevoja të veçanta.

Bëhet fjalë për Stenaldo Mëhillin, i cili humbi shikimin kur ishte vetëm gjashtë muajsh.

Siç tha gjatë prezantimit të tij, moderatori Ledion Liço, deklaroi se Stenaldo është i pari që ka prekur shtëpinë dhe ka qëndruar për disa ditë.

