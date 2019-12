Temë diskutimi me gjasë do të jenë zhvillimet e fundit politike me theks të veçantë bisedimet për marrëveshjen për bashkëqeverisje me VV-në.

Takimin më herët e kishte konfirmuar për lajmi.net, Safet Kamberi nga LDK-ja.

Ndryshe, edhe pse në media u raportua, as sot nuk do të ketë takim mes VV-së dhe LDK-së për negociatat për të arritur një marrëveshje për bashkëqeverisje mes dy partive. /Lajmi.net/