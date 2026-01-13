Nis rinumërimi i votave në QNR
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka njoftuar se në QNR ka filluar rinumërimi i fletëvotimeve për vendvotimet për të cilat KQZ ka vendosur sot për rinumërim.
Sipas këtij numërimi, nga 2 mijë e 557 vendvotime do të rinumërohen 914 sosh.
“Në 10 komuna do të rinumërohen 100% e vendvotimeve: Dragash, Kaçanik, Leposaviq, Prizren, Skënderaj, Shtime, Ferizaj, Vushtrri, Mamushë dhe Ranillug. Ndërkaq, në 28 komuna të tjera do të rinumërohen 10% e vendvotimeve, përfshirë Prishtinën, Pejën, Gjakovën, Gjilanin, Mitrovicën (Jug dhe Veri), Podujevën, Suharekën, Ferizajn, dhe të tjera”, ka njoftuar KQZ.
Sipas KQZ-së, rinumërimi synon garantimin e saktësisë dhe besueshmërisë së procesit zgjedhor. /Lajmi.net/
Njoftimi i plotë: