Nis inspektimi për rastin e Arlinda Zekajt, gjykata do të shqyrtojë vendimet e marra

Kryetari i Gjykatës Themelore në Pejë, Shemsedin Haxhiaj, ka konfirmuar se ka nisur procesi i inspektimit lidhur me rastin e Arlinda Zekajt, e cila u vra më 25 tetor në Vitomiricë të Pejës. Në një deklarim, Haxhiaj ka bërë të ditur se procesi ka për qëllim shqyrtimin e lëndëve përkatëse civile dhe penale, përfshirë veprimet…

Lajme

27/10/2026 15:30

Kryetari i Gjykatës Themelore në Pejë, Shemsedin Haxhiaj, ka konfirmuar se ka nisur procesi i inspektimit lidhur me rastin e Arlinda Zekajt, e cila u vra më 25 tetor në Vitomiricë të Pejës.

Në një deklarim, Haxhiaj ka bërë të ditur se procesi ka për qëllim shqyrtimin e lëndëve përkatëse civile dhe penale, përfshirë veprimet e ndërmarra nga gjykata në rastin e Zekajt.

Ai ka sqaruar për klankosova, se kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës e ka autorizuar drejtorin e inspektimit, së bashku me dy inspektorë, që të shqyrtojnë lëndët përkatëse.

Sipas Haxhiajt, pas përfundimit të shqyrtimit, inspektorët do të hartojnë një raport të detajuar lidhur me veprimet e ndërmarra nga gjykata.

I pyetur se si e vlerëson vendimin e gjyqtarit në këtë rast, Haxhiaj ka thënë se gjykata nuk i komenton vendimet gjyqësore, por ka konfirmuar se tashmë janë ndërmarrë veprime për shqyrtimin e lëndës.

Ai ka shtuar se gjykata nuk ka dashur të dalë me një komunikatë zyrtare pa u konfirmuar fillimisht informacionet nga inspektorët që kanë marrë lëndët në shqyrtim.

Rasti ka nxitur reagime, pasi Arlinda Zekaj dhe personi që dyshohet se e kishte kërcënuar ishin urdhëruar të jetonin nën të njëjtin kulm, me një distancë prej dy metrash. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 27, 2026

Vrasja e Arlindës, familja vendos që të mos mbaj të pame

October 27, 2026

Imami i fshatit shpërthen në lot në varrimin e Arlindës: Duhet...

October 27, 2026

​Rritja ekonomike, çfarë paralajmëron Banka Botërore për Kosovën?

October 27, 2026

Të rinjtë shqiptarë, të fundit në Evropë për të ardhurat sipas...

October 27, 2026

Pesë fuqitë evropiane të NATO-s zotohen të marrin më shumë përgjegjësi...

October 25, 2026

Meloni mund të japë dorëheqje në mars 2027, Italia drejt zgjedhjeve...

Lajme të fundit

Vrasja e Arlindës, familja vendos që të mos mbaj të pame

Imami i fshatit shpërthen në lot në varrimin...

​Rritja ekonomike, çfarë paralajmëron Banka Botërore për Kosovën?

Hidhen tymuese para Ministrisë së Drejtësisë, kërkohet dorëheqja...