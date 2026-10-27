Nis inspektimi për rastin e Arlinda Zekajt, gjykata do të shqyrtojë vendimet e marra
Kryetari i Gjykatës Themelore në Pejë, Shemsedin Haxhiaj, ka konfirmuar se ka nisur procesi i inspektimit lidhur me rastin e Arlinda Zekajt, e cila u vra më 25 tetor në Vitomiricë të Pejës. Në një deklarim, Haxhiaj ka bërë të ditur se procesi ka për qëllim shqyrtimin e lëndëve përkatëse civile dhe penale, përfshirë veprimet…
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Kryetari i Gjykatës Themelore në Pejë, Shemsedin Haxhiaj, ka konfirmuar se ka nisur procesi i inspektimit lidhur me rastin e Arlinda Zekajt, e cila u vra më 25 tetor në Vitomiricë të Pejës.
Në një deklarim, Haxhiaj ka bërë të ditur se procesi ka për qëllim shqyrtimin e lëndëve përkatëse civile dhe penale, përfshirë veprimet e ndërmarra nga gjykata në rastin e Zekajt.
Ai ka sqaruar për klankosova, se kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës e ka autorizuar drejtorin e inspektimit, së bashku me dy inspektorë, që të shqyrtojnë lëndët përkatëse.
Sipas Haxhiajt, pas përfundimit të shqyrtimit, inspektorët do të hartojnë një raport të detajuar lidhur me veprimet e ndërmarra nga gjykata.
I pyetur se si e vlerëson vendimin e gjyqtarit në këtë rast, Haxhiaj ka thënë se gjykata nuk i komenton vendimet gjyqësore, por ka konfirmuar se tashmë janë ndërmarrë veprime për shqyrtimin e lëndës.
Ai ka shtuar se gjykata nuk ka dashur të dalë me një komunikatë zyrtare pa u konfirmuar fillimisht informacionet nga inspektorët që kanë marrë lëndët në shqyrtim.
Rasti ka nxitur reagime, pasi Arlinda Zekaj dhe personi që dyshohet se e kishte kërcënuar ishin urdhëruar të jetonin nën të njëjtin kulm, me një distancë prej dy metrash. /Lajmi.net/