Nis dasma katër ditore e Jennifer Lopezit me Ben Affleckun në Georgia

E kanë thënë një herë dhe po bëhen gati ta thonë sërish.

Tani, në prag të dasmës çifti do të thonë ‘pranoj’ betimit për herë të dytë, këtë herë para dhjetëra të ftuarve, DailyMail ka siguruar detaje ekskluzive nga ekstravaganca e dasmës së madhe të aktorëve Ben Affleck dhe Jennifer Lopez.

Dasma tashmë ka nisur me një festë të enjten në mbrëmje dhe do të zgjasë plot katër ditë.

Ndërsa përgatitjet po bëheshin, fishekzjarrët shpërthyen lart dhe zjarret u ndezën deri në orët e vona të natës.

Me shumë të ftuar tashmë në shtëpinë luksoze të Benit, e cila përfshin suita pritëse, një koleksion veturash SUV të zinj dhe transportues njerëzish luksoz mbërritën te portat mesditën e sotme.

Festa pritet të nisë me një darkë sonte (e shtunë) – pas një pasdite jo fort të këndshme, kur nëna e aktorit Affleck, Chris Boldt, u transportua me urgjencë në spital, për shkak se pësoi një lëndim.

Ngjarja kryesore – ose ‘dasma’ – do të zhvillohet të shtunën, e mbyllur me një piknik familjar të dielën.

Por ndonëse pika qendrore e të gjithave është momenti kur Affleck, 50 vjeç, dhe Lopez, 53 vjeçe, të bëjnë betimin të shtunën pasdite, të ftuarit që qëndrojnë gjatë fundjavës po trajtohen me një sërë aktivitetesh.

Ka kaluar një muaj që kur çifti u kurorëzua fshehurazi në Little White Chapel në Las Vegas, Nevada.

Tani ata po organizojnë ceremoninë e dasmës dhe po kënaqen me familjen dhe miqtë e tyre.

DailyMail ka mësuar se vetëm kostoja e përgatitjes së terrenit për dasmën shkon në më shumë se 400,000 dollarë (398,000 euro).

Gjatë dy muajve të fundit kamionë me argjilë dhe gëlqere të Georgias janë grumbulluar për të lëmuar dhe klasifikuar të gjitha rrugët.

Por shirat e rrëmbyeshëm gjatë netëve të fundit kanë zhbërë punën e javëve të tëra, dhe Lopez u ka dhënë punëtorëve një afat deri në orën 18:00 të së premtes për të rimbushur gropat që janë hapur edhe një herë.Ata janë aty për çdo mysafir që dëshiron të marrë pjesë në udhëtimin në shteg. Ata që preferojnë që transporti i tyre të vijë me katër rrota do të trajtohen me transportues – një aktivitet që Affleck në veçanti e konsideroi argëtues.

Është planifikuar gjithashtu një xhirim mbi liqenin që Affleck ka të inkorporuar në pronën e tij.

Affleck, Lopez dhe fëmijët e tyre fluturuan dhe u ulën në këtë liqen me hidroavionin e tyre të dielën e kaluar pasi morën pjesë në një shfaqje në Broadway në New York.

Ndryshe kjo është martesa e dytë e Jenniferit dhe Benit. /Telegrafi/