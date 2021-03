Nicola dhe Brooklyn nuk i ndalin dedikimet romantike ndaj njëri-tjetrit

Çifti duken mjaft të lumtur në krahët e njëri tjetrit në postimet e tyre të shpeshta të cilat i bëjnë në rrjete sociale, shkruan lajmi.net.

Nicola dhe Brooklyn janë mjaft aktiv në rrjete sociale me dedikime ndaj njëri tjetrit.

Pasi ishin larg njëri tjetrit për disa kohë ata së fundmi janë ribashkuar dhe po e shfaqin lumturinë e tyre në rrjete sociale.

Së fundi Brooklyn ishte ai i cili ndau një fotografi me të fejuarën e tij, modelen Nicola Peltz.

“Jam aq me fat që do ta kaloj jetën me ty”, shkroi Brooklyn krahas fotografisë së postuar.

“Ti ma lumturon zemrën”, ia ktheu Nicola pasi ripostoi fotografinë në profilin e saj./Lajmi.net/