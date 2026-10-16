Ngritet aktakuzë ndaj mërgimtarit që kërkoi pushtaktimin e Haradinajt
Prokuroria Speciale ka ngritur aktakuzë për kanosje dhe nxitje të përçarjes ndaj mërgimtarit që kishte kërkuar pushkatimin e Ramush Haradinajt. Sipas aktakuzës, i pandehuri më 12.08.2026, rreth orës 14:00, në objektin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, ka kansur Haradinajn. “Gjithashtu, nga fillimi i muajit gusht deri më 12.08.2026, i pandehuri sipas aktakuzës përmes rrjeteve…
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Prokuroria Speciale ka ngritur aktakuzë për kanosje dhe nxitje të përçarjes ndaj mërgimtarit që kishte kërkuar pushkatimin e Ramush Haradinajt.
Sipas aktakuzës, i pandehuri më 12.08.2026, rreth orës 14:00, në objektin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, ka kansur Haradinajn.
“Gjithashtu, nga fillimi i muajit gusht deri më 12.08.2026, i pandehuri sipas aktakuzës përmes rrjeteve sociale dhe veprimeve publike ka nxitur urrejtje dhe mosdurim ndaj të dëmtuarit, duke kontribuar në cenimin e rendit dhe sigurisë publike”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.
I pandehuri Skender Llugiqi kishte kanosur seriozisht Haradinaj gjatë viztës së tij në Kuvendin e Kosovës.