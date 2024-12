Ngrihet edhe një aktakuzë ndaj Nagip Krasniqit, bashkë me dy persona tjerë i shkaktuan dëm buxhetit të Kosovës në vlerë prej 37 milionë euro

Prokuroria Speciale ka ngritur aktakuzë të re ndaj ish kryeshefit të KEK’ut, Nagip Krasniqi, dhe dy personave tjerë me inicialet Y.D. dhe I.Z.

Në njoftim thuhet se të pandehurit gjatë periudhës kohore 2021-2023 i kanë shkaktuar dëm buxhetit në vlerë prej 37 milionë euro.

“Të pandehurit akuzohen se gjatë periudhës kohore 2021 – 2023, me veprimet e tyre të kundërligjshme i kanë shkaktuar dëme buxhetit të Kosovës, rreth 37 milion Euro duke kryer veprat penale: Keqpërdorimi i detyrës apo autoritetit zyrtar, Zbulimi i fshehtësisë zyrtare dhe Ndihmë në Keqpërdorim të detyrës apo autoritetit zyrtar. Ky rast tashmë i ka kaluar në kompetencë Departamentit Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë, për procedurë të mëtutjeshme.”

Në gusht Prokuroria Speciale kishte ngritur aktakuzën e parë ndaj Krasniqit për keqpërdorim të detyrës zyrtare.

“Sipas aktakuzës i pandehuri N.K. duke filluar nga data 15 tetor 2021 e në vazhdimësi deri me datë 19 prill 2023,në cilësinë e personit zyrtar, duke e shfrytëzuar detyrën zyrtare, kishte kryer veprën penale Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtare përcaktuar me nenin 414 par. 2 lidhur me nenin 77 të KPRK-së””, thuhej në njoftimin e Prokurorisë për ngritjen e aktakuzës.