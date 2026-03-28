Ngjarje e rëndë në Vushtrri: Raportohet se një foshnje 5-muajshe është dërguar pa shenja jete në urgjencë
Një rast i rëndë dhe i ndjeshëm është regjistruar në Vushtrri, ku një foshnjë pesëmuajshe është dërguar pa shenja jete në Qendrën e Urgjencës. Ngjarja raportohet se ka ndodhur në orët e hershme të mëngjesit të datës 28 mars 2026, në rrugën "31 Maji", ku sipas informatave, foshnja është sjellë nga nëna e saj në…
Një rast i rëndë dhe i ndjeshëm është regjistruar në Vushtrri, ku një foshnjë pesëmuajshe është dërguar pa shenja jete në Qendrën e Urgjencës.
Ngjarja raportohet se ka ndodhur në orët e hershme të mëngjesit të datës 28 mars 2026, në rrugën “31 Maji”, ku sipas informatave, foshnja është sjellë nga nëna e saj në gjendje kritike, shkruan Sinjali.
Mjeku kujdestar ka konstatuar se foshnja kishte arritur pa shenja jete, ndërsa sipas vlerësimeve të para nuk janë vërejtur shenja dhune në trupin e viktimës.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet përkatëse policore, të cilat fillimisht kanë kryer veprimet hetimore në repartin e Urgjencës, e më pas edhe në shtëpinë e viktimës, ku është bërë shikimi i vendit të ngjarjes.
Lidhur me rastin është intervistuar një dëshmitare, ndërsa për momentin nuk dihen shkaqet e vdekjes së foshnjës.
Me urdhër të Prokurorit kujdestar, rasti është iniciuar si “Hetim mbi vdekjen”, ndërsa trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.