Ngjarja në Prishtinë – përplasje me armë zjarri mes grupeve, BMW i “fluturon” tre persona (VIDEO)
Të paktën tre personave të moshave 17-18-vjeçare kanë pësuar lëndime kur janë goditur nga një automjet BMW sot në Vranjevc të Prishtinës. Gjuajtjet me armë kanë ndodhur mes dy grupeve me të kaluar kriminale e që mosha e tyre është mes 17 dhe 18-vjeçare. Nga Policia kanë thënë se ata kanë dalë menjëherë në vendin…
Të paktën tre personave të moshave 17-18-vjeçare kanë pësuar lëndime kur janë goditur nga një automjet BMW sot në Vranjevc të Prishtinës.
Gjuajtjet me armë kanë ndodhur mes dy grupeve me të kaluar kriminale e që mosha e tyre është mes 17 dhe 18-vjeçare.
Nga Policia kanë thënë se ata kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes.
“Sot rreth orës 15:30, Policia ka pranuar informatën për të shtëna me armë zjarri në rrugën Fahri Fazliu në Prishtinë. Menjëherë në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet policore”, ka thënë zëdhënësi i Policisë për Rajonin e Prishtinës, Enis Pllana për lajmi.net.
Ai tha se bazuar në të dhënat fillestare, nga ky rast janë të lënduar 3 persona, por jo nga arma e zjarrit.
Pllana tha se të njëjtit janë dërguar për tretman mjekësor. Pamjet janë publikuar nga Paparaci.