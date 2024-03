Ngannou e parashikon se kush do të fitonte mes Furyt dhe Joshuas Francis Ngannou ka zgjedhur në debatin e kontestuar gjatë se kush do të fitonte nëse Anthony Joshua dhe Tyson Fury do të përballeshin ndonjëherë brenda ringut. Ish-kampioni i peshave të rënda të UFC, Ngannou ka boksuar kundër të dy peshave të rënda angleze brenda gjashtë muajve të fundit, por humbi nga të dy, së fundmi…