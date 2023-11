Nga shpalosja e flamurit në stadium, deri tek fishekzjarret – agjenda e natës festive në “Air Albania” Kombëtarja shqiptare e futbollit të hënën mbrëma (sot) do ta zhvillojë ndeshjen e fundit të kampanjës kualifikuese Euro 2024, kundër Ishujve Faroe. Shqipëria që mbylli çështjen e kualifikimit takimin e kaluar, kundër Moldavisë (1:1), sonte në stadiumin “Air Albania” në Tiranë do të ketë festë. Stadiumi në kryeqendrën shqiptare, në Tiranë, do të jetë i…