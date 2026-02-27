Nga nëntoka madhështore e Trepçës nxjerrët një kristal madhështor

27/02/2026 15:56

Nga Miniera e Trepçës është arritur që të nxjerrët një kristal madhështor.

Sipas njoftimit nga miniera ‘’Trepça’’ kristali ka përmasa 1.40 metra lartësi dhe 1.20 metra gjerësi.

Postimi i plotë:

Nga nëntoka madhështore e Trepçës – një kristal madhështor!

Me krenari të veçantë ndajmë me ju nxjerrjen e këtij kristali të jashtëzakonshëm nga thellësitë e minierës sonë, me përmasa mbresëlënëse: 1.40 metra lartësi dhe 1.20 metra gjerësi.

Një falënderim i veçantë shkon për minatorët e Horizontit XI – Ndërrimi C, të cilët me profesionalizëm, përkushtim dhe guxim të përditshëm bënë të mundur nxjerrjen e këtij thesari natyror nga zemra e nëntokës së Trepçës.

Ky kristal nuk është vetëm një formacion i rrallë mineralogjik – ai është simbol i punës së palodhur, traditës shekullore dhe shpirtit të pathyeshëm të minatorit të Trepçës.

Respekt për çdo minator që çdo ditë zbret në thellësi për të nxjerrë pasuritë e vendit tonë!

